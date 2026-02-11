Детальніше про те, коли буде Прощена неділя у 2026 році та як правильно просити вибачення – розповів новоюліанський календар.

Коли буде Прощена неділя у 2026 році?

Щоб визначити дату Прощеної неділі, важливо пам'ятати, що вона не є сталою, тому щороку змінюється. Водночас цей день прив'язаний безпосередньо до дати святкування Воскресіння Христового, яке у 2026 році припадає на 12 квітня.

Оскільки православний Великдень цього року святкуватимуть досить пізно, то і початок Великого посту зміщується відповідно. Так, остання неділя перед постом, коли ще дозволено споживати скоромну їжу, зокрема яйця та молочні продукти, припадає саме на 22 лютого. Цей день символізує завершення Масного тижня, після якого вже з понеділка, 23 лютого, розпочнеться період суворих обмежень, зауважує сайт "Українські традиції".

Що відомо про Прощену Неділю 2026?

Це свято називають "Спомином вигнання Адама з Раю", але в народі воно більш відоме як Прощена неділя. Головна духовна мета свята – увійти у Великий піст із чистим серцем, не маючи ні на кого зла.

За давньою християнською традицією, цього дня віряни просять вибачення у рідних, друзів, колег і навіть ворогів за всі свідомі та несвідомі образи, завдані протягом року.

У храмах на Прощену неділю звершується особливий чин прощення, коли священнослужителі та парафіяни взаємно просять один в одного відпущення гріхів.

Прощена неділя 2026 / Фото Freepik

Як правильно просити вибачення?

Що цікаво, у цей день на фразу "Прости мене" віряни мають відповідати "Бог простить, і я прощаю". Вважається, що без щирого примирення з людьми піст втрачає свій сенс і перетворюється на звичайну дієту.

Що не можна робити в Прощену неділю 2026?