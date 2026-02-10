Ім'я Валентина має латинське коріння та означає "здорова" й "життєздатна". Його власниці часто відзначаються сильним характером. Вони зазвичай дуже чуйні та турботливі, прагнуть допомагати іншим, іноді навіть забуваючи про власні потреби заради добробуту близьких. Водночас за м'якістю і добротою Валентин часто ховається неабияка рішучість і вміння відстоювати свої переконання у складних ситуаціях, пише сайт Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Валентини. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини. Подаруйте гарний настрій Валентинам у їхнє свято.

День ангела Валентини 2026: картинки-привітання

Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу

