Іноді буває складно самостійно підібрати слова, які б змогли вмістити всю ту любов і ніжність, що ми відчуваємо до своїх матусь. Тому наша редакція підготувала добірку красивих і зворушливих привітань з Днем матері у віршах, які обов'язково розчулять вашу найріднішу людину.
Привітання з Днем матері 2026: вірші та картинки
Українських матерів
Ми сьогодні вітаємо,
Бути щасливими завжди
Вам від щирого серця бажаємо!
Ми бажаємо, щоб ви
Були кращими на світі,
Щоб дуже вас любили
І шанували ваші діти!
***
Спасибі, мамо,
За світло, за ласку, за пораду,
Нехай син я і не кращий самий,
Але краще мами у світі немає!
***
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
хай все удається тобі!
Привітання з Днем матері 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
У цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоров'я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
***
Мамо рідна! Разом з татом ми
Вітаємо зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров'я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання
І великого кохання!
Привітання з Днем матері 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Я тебе вітаю, із великим святом.
Я тобі бажаю радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для тебе.
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для тебе гарна буде кожна днина,
Дорога матусю – будь завжди щаслива.
Ще тобі бажаю цвітіння розмаю,
Синього неба і все, що я маю.
Нехай тебе любить, хто милий душі,
Цього я від серця бажаю тобі!
***
У День матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.