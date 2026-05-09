Іноді буває складно самостійно підібрати слова, які б змогли вмістити всю ту любов і ніжність, що ми відчуваємо до своїх матусь. Тому наша редакція підготувала добірку красивих і зворушливих привітань з Днем матері у віршах, які обов'язково розчулять вашу найріднішу людину.

Привітання з Днем матері 2026: вірші та картинки

Українських матерів

Ми сьогодні вітаємо,

Бути щасливими завжди

Вам від щирого серця бажаємо!

Ми бажаємо, щоб ви

Були кращими на світі,

Щоб дуже вас любили

І шанували ваші діти!

***

Спасибі, мамо,

За світло, за ласку, за пораду,

Нехай син я і не кращий самий,

Але краще мами у світі немає!

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

Привітання з Днем матері 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

У цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоров'я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Мамо рідна! Разом з татом ми

Вітаємо зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого кохання!

***

Я тебе вітаю, із великим святом.

Я тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю тобі!

***

У День матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.