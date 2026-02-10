З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Валентини у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 10 лютого іменини.
Привітання з Днем ангела Валентини 2026: картинки, проза й вірші
Валентино, у цей особливий день, День твого ангела, хочу побажати тобі міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним захисником.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем ангела Валентину вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Сьогодні, дорога Валентино,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Валентино, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
***
Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела Валентини. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками й сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.
Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хай Валентину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.