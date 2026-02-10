З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Валентини у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 10 лютого іменини.

Привітання з Днем ангела Валентини 2026: картинки, проза й вірші

Валентино, у цей особливий день, День твого ангела, хочу побажати тобі міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним захисником.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем ангела Валентину вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Сьогодні, дорога Валентино,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Валентино, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела Валентини. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками й сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.

Привітання з Днем ангела Валентини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай Валентину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.