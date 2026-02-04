Щороку дні цього святкового періоду змінюються, змушуючи українців заздалегідь заглядати у календар, аби спланувати приготування традиційних страв та родинні гостини. Дату Масниці 2026 вже розкрив сайт Онлайн Календар.

Коли буде Масниця у 2026 році?

У 2026 році Сиропусний тиждень припадає на другу половину лютого. Однак точний час початку гулянь традиційно визначається за особливим церковним алгоритмом, який безпосередньо пов'язаний з датою головного християнського свята.

Специфіка визначення дат Масниці полягає у тому, що цей тиждень передує Великому посту і є останнім етапом підготовки до нього. Це час, коли вірянам вже заборонено вживати м'ясо, але дозволяється і навіть заохочується споживання молочних продуктів, яєць та риби.

Оскільки Великдень у 2026 році православні християни відзначатимуть 12 квітня, увесь календар рухомих свят зміщується відповідно до цієї дати. Так, Масниця у 2026 році розпочнеться у понеділок, 16 лютого, і триватиме рівно сім днів – до неділі, 22 лютого включно.

Саме в цей період українці матимуть нагоду насолодитися святковими стравами та відвідати родичів, адже вже з наступного дня, 23 лютого, розпочнеться Великий піст.

Початок Масниці 2026 / Фото Freepik

Традиції Масниці в Україні