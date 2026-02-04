Щороку дні цього святкового періоду змінюються, змушуючи українців заздалегідь заглядати у календар, аби спланувати приготування традиційних страв та родинні гостини. Дату Масниці 2026 вже розкрив сайт Онлайн Календар.
Не пропустіть Як правильно молитися на удачу, щоб вас почули: 3 потужні молитви на щастя й успіх
Коли буде Масниця у 2026 році?
У 2026 році Сиропусний тиждень припадає на другу половину лютого. Однак точний час початку гулянь традиційно визначається за особливим церковним алгоритмом, який безпосередньо пов'язаний з датою головного християнського свята.
Специфіка визначення дат Масниці полягає у тому, що цей тиждень передує Великому посту і є останнім етапом підготовки до нього. Це час, коли вірянам вже заборонено вживати м'ясо, але дозволяється і навіть заохочується споживання молочних продуктів, яєць та риби.
Оскільки Великдень у 2026 році православні християни відзначатимуть 12 квітня, увесь календар рухомих свят зміщується відповідно до цієї дати. Так, Масниця у 2026 році розпочнеться у понеділок, 16 лютого, і триватиме рівно сім днів – до неділі, 22 лютого включно.
Саме в цей період українці матимуть нагоду насолодитися святковими стравами та відвідати родичів, адже вже з наступного дня, 23 лютого, розпочнеться Великий піст.
Початок Масниці 2026 / Фото Freepik
Традиції Масниці в Україні
- Святкування Масниці в українській традиції має глибоке коріння. Наші предки вірили, що споживання молочних продуктів у цей період допомагає набратися сил перед тривалим постом. Саме тому протягом Сиропусного тижня українці готували млинці, вареники з сиром, сирники, налисники та локшину на молоці. Цими стравами господині щедро пригощали родину та гостей, зазначає сайт "Українські традиції".
- Особливе місце у святковому циклі посідав обряд "Колодія", який і дав другу назву цьому тижню. Це жартівливе дійство було спрямоване на неодружених хлопців та дівчат. Їм до ніг прив'язували символічну дерев'яну колодку як покарання за те, що вони не встигли знайти пару до початку посту. Щоб "відкупитися" від колодки та жартівливого осуду громади, молодь мусила частувати старших жінок і музик. Цей звичай мав заохотити молодь до створення нових родин після Великодня.
- Завершується святковий тиждень Прощеною неділею. За звичаєм, у цей день люди просять вибачення у рідних, друзів та сусідів, відповідаючи фразою "Бог простить, і я прощаю".