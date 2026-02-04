Просити про удачу не є гріхом, якщо ваші наміри чисті, а успіх потрібен для добрих справ. Як правильно звернутися до святого заступника, щоб залучити везіння у своє життя – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

Сильні молитви на удачу

Молитва Миколі Чудотворцю на успіх в усіх справах

Микола Чудотворець, Угодник Божий, святий заступник наш та благодійник! Візьми мене під крило своє благодатне та благослови справи мої молитвою своєю. Захисти від підступів гріховних та допоможи душу від гріхів очистити, щоб Отця нашого вихваляти і Творця. Направляй удачу мені на допомогу. Заступництва твого смиренно прошу як в дорозі, так і в безодні морській. Славлю тебе, Микола, та чудеса твої! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Молитва на удачу Ісусу Христу

Господи, Спаситель наш, Отець наш милостивий! Так злетить слово моє до Престолом Твоїм, не загубиться воно в моління інших та не опоганиться воно помислами гріховними! Кожне дитя Своє Ти благословляєш на життя праведне і радісне. Кожне дитя, яке покаялося, Ти прощаєш і милуєш, любов'ю Своєю зцілюючи та вади омиваючи з чола грішного. Даруй мені, Господи, прощення Своє та удачу в справах благочестивих, Тобі угодних. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Сильна молитва до Ангела-Охоронця на везіння

Ангел Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ і РКЦ.