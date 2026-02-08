Поки ми дивуємося, чому в Європі чи США не питають ім'я батька, іноземці губляться в наших анкетах. Адже для мільярдів людей планети ця традиція є абсолютно незрозумілою і виглядає як пережиток минулого, зазначає World Wide Web Consortium.

У яких країнах немає по батькові?

У більшості країн Заходу звичний для нас рядок "по батькові" просто відсутній, а юридична структура імені будується за зовсім іншими принципами. В англомовних державах, зокрема у США, Великій Британії, Канаді чи Австралії, використовують "середнє ім'я".

Це часто стає причиною плутанини, адже дехто помилково вважає його аналогом по батькові, хоча насправді це просто друге особисте ім'я, зауважує UK Deed Poll Service. Його дають дитині на честь друзів, відомих особистостей або просто через милозвучність. До того ж воно абсолютно не прив'язане до того, як звати біологічного батька.

Ще цікавіша ситуація склалася в Іспанії та країнах Латинської Америки, де традиція вшанування роду реалізована через унікальну систему подвійних прізвищ. Там людина офіційно отримує перше прізвище від батька, а друге – від матері, що робить повне ім'я довгим та інформативним, але повністю виключає потребу в додаткових ідентифікаторах на кшталт по батькові.

Водночас країни Східної Азії, такі як Китай, Японія та Корея, дотримуються принципу максимальної лаконічності. Вони використовують сувору формулу, де є лише прізвище та особисте ім'я без жодних елементів чи посилань на предків у повсякденному звертанні.

У яких країнах використовують по батькові?