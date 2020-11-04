Колишня дружина українського співака Олега Кензова DJ Madonna (справжнє ім'я – Наталія Ярмоленко) приголомшила відвертим зізнанням. Жінка розповіла, що екскоханий неодноразово підіймав на неї руку протягом декількох років.

Наталія поділилася відвертою історією, про яку тривалий час замовчувала. У програмі "Зірковий шлях" вона розповіла, як Олег Кензов жорстоко бив її на очах в дітей, а також підіймав руку на її сина.

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DJ Madonna поділилася, що у шлюбі з виконавцем стала жертвою домашнього насильства. Вона наважилася розповісти про непрості стосунки з Кензовим після того, як їй написали дівчата, які також постраждали від рук артиста.

"Це тварина!", – емоційно висловилася Наталія.

Домашнє насильство у сім'ї Наталії та Олега

За словами Ярмоленко, все почалося з розбитого телефона. Артист зробив це через знімок, який вона опублікувала в мережі. Жінка розповіла, що Олег завжди був ревним і постійно прагнув, щоб вона доводила йому своє кохання. Він не довіряв Наталії, казав, що вона нібито зраджує і намагався знайти докази невірності. Після цього він до ранку бив її. Цей жахливий момент побачив її син від попереднього шлюбу.

"Я сказала йому: "Будь ласка, піди з квартири, бо в мене просто розривається голова". І зайшов мій старший син, який сказав: "Мамо, що ця сволота від тебе хоче?". Олег почув це і почав бити сина. Молодша дитина стояла і обмочилася, почала кричати: "Олеже, будь ласка". Загалом, я не пам'ятаю, як я його відтягнула і він пішов. Витирала кров на підлозі", – пригадала Наталія.

На питання журналістки, чому Ярмоленко не пішла знімати побої, вона зізналася, що соромилася. Саме це і є однією з проблем домашнього насильства. Пізніше жінка пробачила аб'юзера і вони знову жили разом.

Наталія поділилася ще однією моторошною історією. За її словами, тоді вони з Олегом повернулися з концерту у Дніпрі. Йому постійно щось не подобалося, він підключився до її месенджерів і знову почав шукати докази зради, проте нічого не знайшов. Наталія мовчки вийшла на вулицю. Тоді Кензов вискочив за нею, схопив за волосся, сів на лавочці і вдарив в чоло. Казав: "С**а, ти чого мовчиш? Чого мовчиш?". Потім він зайшов до будинку, а повернувшись, без жодного жалю сказав: "Ну що, отримала? Довипендрювалася? Так буде завжди!".

Після чергового побиття жінка не витримала. Вона зібрала речі, забрала дітей і втекла до подруги. Та згодом вкотре пробачила аб'юзера.

Та найсильніше Олег відлупцював Наталію у Львові. Тоді вони ночували в готелі, вона прокинулася, а Кензов сидів у кутку, тримаючи у руках телефон.

"Чуєш, а це хто тобі написав коментар? А він накачаний, весь в татуюваннях. Ти його хочеш!". Я не встигла добігти до сходів, він викликав ліфт, затягнув мене до нього і почав бити, натиснув на стоп. Він мене бив так, що я обмочилася,

– поділилася діджейка.

Артист забрав у неї гаманець, щоб та не могла втекти. Проте Ярмоленко вночі побігла на вокзал, подзвонила подрузі, яка купила їй квиток, і так Наталія змогла дістатися додому. Коли Кензов повернувся, вона знову пробачила його.

Таке пекельне життя тривало три роки. У 2018 році артист закохався в іншу дівчину і покинув Наталію. Саме це врятувало її.

Реакція Олега Кензова

Журналісти "Зіркового шляху" сконтактували з Олегом та попросили прокоментували скандальні заяви екскоханої. Співак запевнив, що все це брехня.

Я жодного разу не чув, щоб чиясь колишня дружина щось нормальне казала про чоловіка, який її покинув. Це злість. Бо я пішов від неї і не вмер,

– емоційно висловився Кензов.

Інтерв'ю Наталії Ярмоленко для програми "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн