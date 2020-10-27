Популярна українська співачка Слава Камінська поділилась новими подробицями особистого життя. Вона зізналась про те, що п'ять років перебувала в насильницьких стосунках.

Нещодавно українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська відправилась на відпочинок у Єгипет. Незважаючи на це, вона вирішила дати відверте інтерв'ю програмі "Життя великих людей" і розповісти цікаві деталі особистого життя.

Цікаво Слава Камінська зізналась, як пояснила дітям розлучення з Едгаром

На відпочинок зірка вирушила без дітей. Їх вона не залишила напризволяще, а віддала до батька Едгара Камінського. Нагадаємо, що їхнє подружжя розлучилося минулого року. Але співачка зізнається, що Едгар – хороший батько, йому вона вдячна за чудових дітей.

Через певний час пара змогла помиритися заради дітей. Тому зараз вони перебувають у дружній стосунках, а іноді й обговорюють особисте життя Слави.

Я його стосунки не обговорюю… і коли він визначиться з новою дівчинкою, я з нею ознайомлюсь, думаю. У нього просто дуже складний характер. І скажу з особистого досвіду, що дівчатам буде складно,

– розповіла Слава Камінська.

Втім, у житті співачки був й інший чоловік з набагато складнішим характером. Як зазначає Слава, коли їй було трохи більше 20-ти років, а вона ще не мала достатнього досвіду в стосунках, то жила з аб'юзером і маніпулятором, який піднімав на неї руку. Ці стосунки тривали п'ять років.

Ти дівчинка без досвіду правильних стосунків. Тобі кажуть – це ти винна, і ти віриш, що ти винна. І говориш: добре, я наступного разу зроблю по-іншому. Все, що б ти не робила, ти будеш робити неправильно! І перестали ми спілкуватися, коли я вийшла заміж,

– зізналась Слава.

Співачка також зазначає, що до неї повертались всі її колишні чоловіки, окрім Едгара. Але, за словами, співачки, було вже надто пізно. Також вона додала, що більше не виставлятиме на показ особисте життя та новини в ньому. Камінська зізнається, що може заінтригувати, але якщо виходитиме заміж, то фотографії не покаже.

Дивитися інтерв'ю зі Славою Камінською на програмі "ЖВЛ":