Популярная украинская певица Слава Каминская поделилась новыми подробностями личной жизни. Она призналась о том, что пять лет находилась в насильственных отношениях.

Недавно украинская певица и солистка группы "Неангелы" Слава Каминская отправилась на отдых в Египет. Несмотря на это, она решила дать откровенное интервью программе "Життя великих людей" и рассказать интересные детали личной жизни.

Интересно Слава Каминская призналась, как объяснила детям развод с Эдгаром

На отдых звезда отправилась без детей. Их она не оставила на произвол судьбы, а отдала отцу Эдгару Каминскому. Напомним, что они развелись в прошлом году. Но певица признается, что Эдгар – хороший отец, ему она благодарна за замечательных детей.

Через некоторое время пара смогла помириться ради детей. Поэтому сейчас они находятся в дружеских отношениях, а иногда и обсуждают личную жизнь Славы.

Я его отношения не обсуждаю... и когда он определится с новой девочкой, я с ней познакомлюсь, думаю. У него просто очень сложный характер. И скажу из личного опыта, что девушкам будет сложно,

– рассказала Слава Каминская.

Впрочем, в жизни певицы был и другой мужчина с гораздо более сложным характером. Как отмечает Слава, когда ей было чуть больше 20-ти лет, а она еще не имела достаточного опыта в отношениях, то жила с абьюзером и манипулятором, который поднимал на нее руку. Эти отношения длились пять лет.

Ты девочка без опыта правильных отношений. Тебе говорят – это ты виновата, и ты веришь, что ты виновата. И говоришь: Хорошо, я в следующий раз сделаю по-другому. Все, что бы ты ни делала, ты будешь делать неправильно! И перестали мы общаться, когда я вышла замуж,

– призналась Слава.

Певица также отмечает, что к ней возвращались все ее бывшие мужья, кроме Эдгара. Но, по словам певицы, было уже слишком поздно. Также она добавила, что больше не будет выставлять на показ личную жизнь и новости в нем. Каминская признается, что может заинтриговать, но если будет выходить замуж, то фотографии не покажет.

Смотреть интервью со Славой Каминской на программе "ЖВЛ":