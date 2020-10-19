В июне прошлого года звездная пара Славы и Эдгара Каминских распалась. Эксам удалось сохранить дружеские отношения после развода, вместе воспитывать двух общих детей и даже устраивать семейные отпуска. Певица впервые призналась, как сын и дочь реагируют на разрыв родителей.

Развод Славы и Эдгара Каминских сопровождался скандалами и публичными обвинениями. Однако сейчас они счастливы в новых отношениях, а ради двоих детей – дочери Лауры и сына Леона бывшие супруги забыли все обиды. Для программы "Кофе с перцем" солистка группы "НеАнгелы" впервые рассказала, как родители сообщили детям о расставании.

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Как выяснилось, 5-летний сын и 4-летняя дочь до сих пор не знают, что родители развелись и имеют новые романы. Слава Каминская до сих пор объясняет, что с Эдгаром они живут отдельно, чтобы не ссориться, а чувства между ними якобы не угасли.

До сих пор периодически спрашивают: "Мама, вы с папой поссорились?". Нет, мы не поссорились, мы с папой любим друг друга... Просто так мы с отцом ругаемся, а живем порознь – мы не ссоримся. Поэтому для них и для меня так проще,

– поделилась Слава Каминская.

Напомним, что одной из причин разрыва Эдгар Каминский называл постоянные конфликты и ссоры в семье, которые происходили в присутствии детей. Сейчас артиста может оставить детей на мужа и отправиться на отдых с друзьями. Лаура и Леон с радостью остаются с отцом, а совместные поездки экс-супруги с детьми не дают малышам оснований сомневаться в словах звездной мамы.

Слава Каминская признается, что сейчас с Эдгаром они общаются значительно лучше, чем в браке. Однако на первый шаг к разводу звезда никогда не решилась. Она в очередной раз подчеркнула, что они с мужем начали отдаляться друг от друга и много времени проводили за работой – Слава на концертах, а Эдгар в операционной.

"Мы перестали быть друг другу интересны. У каждого своя работа, и когда люди не находятся много времени вместе, теряется связь. У нас интересы изменились, нам уже не имели о чем говорить. И как-то оно так все потихоньку и погасло", – рассказала артистка.