В прошлом году звездные супруги Слава и Эдгар Каминские развелись после 5 лет брака. Эксы вместе воспитывают детей, им удалось сохранить хорошие отношения. Однако певица поддерживает связь не только с бывшим мужем, но и со свекровью.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на личной странице в инстаграме поздравила маму бывшего мужа Эдгара с днем рождения. Несмотря на то, что звезда рассталась с пластическим хирургом, свекровь Людмила пригласила ее на празднование в семейном кругу – вместе с сыном и дочерью.

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Слава Каминская решила публично прокомментировать отношения с мамой экс-мужа. Она призналась, что после разрыва с Эдгаром Каминским им удалось сохранить теплое общение и держать связь друг с другом.

Людочка – это безусловная любовь. Прежде всего, нашего союза и своих внуков. Она никогда не осудит, не откажет, не обругает. Всегда поймет, объяснит и рассудит. Свекровь мечты. Особенно, после развода,

– написала певица.

Сообщение она дополнила фото с именинницей, на котором позирует в белой футболке с принтом, с очками и сумкой, собрав волосы в пучок. Свекровь Славы Каминской предстала в белой рубашке и с красивой укладкой и макияжем.

Напомним, супруги развелись в июне прошлого года и скрывали причину разрыва от прессы. Однако уже осенью Слава Каминская призналась, что одним из факторов, которые разрушили их союз, было вмешательство родителей в семейную жизнь. По словам звезды, ее мама и мама Эдгара хорошо подружились, поэтому вместе поучали артистку. Тогда возлюбленный не стал заступаться за жену в родственных конфликтах, чем пошатнул ее доверие.

Слава Каминская отмечала, что имела прекрасные отношения со свекровью до того времени, как женщина начала проводить все свое время с внуками и в доме знаменитых супругов. Однако, похоже, на расстоянии певица ладит с мамой бывшего значительно лучше.

В то же время сам Эдгар Каминский называет причиной развода ревность Славы. Он в очередной раз подчеркнул, что с его профессией нужен покой в отношениях, а брак со звездой не обходился без конфликтов и ссор на глазах у детей.