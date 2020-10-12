Минулого року зіркове подружжя Слава та Едгар Камінські розлучились після 5 років шлюбу. Екси разом виховують дітей, їй вдалось зберегти хороші стосунки. Однак співачка підтримує зв'язок не лише з колишнім чоловіком, а й зі свекрухою.

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська на особистій сторінці в інстаграмі привітала маму колишнього чоловіка Едгара з днем народження. Попри те, що зірка розлучилась з пластичним хірургом свекруха Людмила запросила її на святкування у сімейному колі – разом з сином і донькою.

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Слава Камінська вирішила публічно прокоментувати стосунки з мамою ексчоловіка. Вона зізналась, що після розриву з Едгаром Камінським їм вдалось зберегти тепле спілкування і тримати зв'язок одна з одною.

Людочка – це безумовна любов. Перш за все, нашого союзу і своїх онуків. Вона ніколи не засудить, не відмовить, не насварить. Завжди зрозуміє, пояснить і розсудить. Свекруха мрії. Особливо, після розлучення,

– написала співачка.

Допис вона доповнила фото з іменинницею, на якому позує в білій футболці з принтом, з окулярами і сумкою, зібравши волосся у пучок. Свекруха Слави Камінської постала в білій сорочці та з гарною укладкою і макіяжем.

Нагадаємо, подружжя розлучилось в червні минулого року та приховувало причину розриву від преси. Однак вже восени Слава Камінська зізналась, що одним з факторів, які зруйнували їхній союз, було втручання батьків в сімейне життя. За словами зірки, її мама та мама Едгара добре потоваришували, тому разом повчали артистку. Тоді коханий не став заступатися за дружину в родинних конфліктах, чим похитнув її довіру.

Слава Камінська наголошувала, що мала чудові стосунки зі свекрухою до того часу, як жінка почала проводити весь свій час з онуками і в домі знаменитого подружжя. Проте, схоже, на відстані співачка ладить з мамою колишнього значно краще.

У той же час сам Едгар Камінський називає причиною розлучення ревнощі Слави. Він вкотре наголосив, що з його професією потрібен спокій у стосунках, а шлюб з зіркою не обходився без конфліктів і сварок на очах у дітей.