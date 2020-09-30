Солістка гурту "НеАнгели" після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським закрутила новий роман. Слава Камінська приховує свого бойфренда від преси і публіки, проте з дітьми чоловіка вже познайомила. Однак представила його незвично.

Розлучення співачки Слави з чоловіком і батьком двох дітей Едгаром Камінським після п'яти років шлюбу стало однією з найгучніших подій в українському шоу-бізнесі минулого року. Після розриву експодружжю вдалось зберегти дружні стосунки та знайти своє кохання.

Якщо пластичний хірург не приховує обраницю, то зірка тримає бойфренда подалі від камер. В інтерв'ю для програми "Прямой вопрос" Слава Камінська пояснила, чому не поспішає демонструвати свої почуття публічно.

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Артистка пояснила, що її коханий не зі сфери шоу-бізнесу, тому на світських вечірках він не з'являється. Крім того, зірка вважає, що саме вона зробила колишнього чоловіка відомим, тому не хоче, аби на її імені будували кар'єру вдруге.

Він не лізе в шоу-бізнес, йому це непотрібно. Шоу-бізнес – це не його. Ну і я вже одного представляла. Допредставлялась, вистачить. На ті самі граблі ще раз наступати не збираюся,

– різко відповіла Слава Камінська.

Співачка зізналась, що новий бойфренд цінує, любить і поважає її, а саме цього вона прагнула в стосунках.

Як діти відреагували на нового бойфренда Слави Камінської

Ще наприкінці травня учасниця гурту "НеАнгели" розповідала, що вже встигла познайомити коханого з дітьми. Однак ані син Леонард, ані донька Лаура досі не здогадуються про нові стосунки зіркової мами з цим чоловіком.

Знайомство дітей Слави з чоловіком відбулось тоді, коли пара разом забирала їх з дитячого садка. Схоже, ця зустріч була першою і останньою, адже зараз артистка проти зближення дітей з бойфрендом, адже допускає, що ці стосунки можуть закінчитися.

Мамин друг. А навіщо дітям розповідати? У них є тато, якого вони шалено люблять… Я намагаюсь, щоб вони поки не "коннектились". Може мама друга змінить,

– пояснила Слава Камінська.

Що відомо про новий роман Слави Камінської

У червні зірка спровокувала чутки, що її коханий – ексчлен правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7 скликання Сергій Кацуба. Тоді вона вперше оприлюднила фото в обіймах чиновника в мережі. Згодом Слава Камінська поширила світлину, на якій позує із мамою обранця – Наталією Гордієнко. Вона промовисто підписала кадр "Свекрушенька".

Варто додати, що Слава Камінська брала участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками" у парі з відомим Дмитром Дікусаром. Зірки спровокували чутки про роман, адже в інстаграмі виконавиця неодноразово публікувала пристрасні фото з партнером, з яким багато часу проводила і поза знімальним майданчиком. Варто зазначити, що навіть після вильоту в третьому ефірі знаменитості підтримують спілкування і навіть танцюють разом.