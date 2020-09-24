Співачка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у новому сезоні шоу "Танці з зірками" виходила на паркет з хореографом Дмитром Дікусаром. Пара покинула проєкт на третьому випуску шоу, втім досі підігріває чутки про можливий роман з хореографом.

Слава Камінська заінтригувала прихильників новим кадром в інстаграмі, адже навіть після проєкту продовжує проводити час з Дмитром Дікусаром.

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На кадрі співачка постала у шкіряній обтислій чорній сукні з об’ємними рукавами. Артистка зібрала волосся у хвіст та зробила яскравий макіяж. Її очі виділяли чорні тіні на повіках, а губи Камінська нафарбувала яскравою червоною помадою.

Поруч з нею красувався Дмитро Дікусар у чорному костюмі, краватці та білій сорочці. Свій образ він завершив стильними окулярами.

Знаменитості приїхали обоє на презентацію шоу "Маскарад" на телеканалі "1+1". Допис Слава Камінська підписала ніжними словами.

Мій. Партнер, вчитель, психолог, друг, partner in crime. Ніщо не буває так вчасно, як людина. З його плечем, підтримкою і розумними думками,

– написала знаменитість.

Окрім цього співачка опублікувала фото з інтерв’ю Каті Осадчої для "Світського життя". Виконавиця заінтригувала прихильників, адже зазначила, що все, що вони хочуть знати про її особисте життя – зможуть дізнатися у новому випуску.

"Якщо й розповідати секрети, то лише Каті Осадчій", – написала Камінська.

Втім поки фанати лише пишуть в коментарях свої здогади щодо стосунків зіркової пари.

"Ви схожі на одне одного. А якщо люди схожі, то це на довго", "Красиво разом виглядаєте", "Я була б безмежно радою, якби ви були парою", "Така красива пара", "Інтригуєте, а пара ви симпатична", – писали прихильники в коментарях.

Варто зазначити, що Слава Камінська під час проєкту шоу "Танці з зірками" публікувала дуже ніжні фото з Дікусаром, що й спровокувало зворотну реакцію підписників в інстаграмі.

Фото Слави Камінської та Дмитра Дікусара