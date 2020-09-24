Певица группы "НеАнгелы" Слава Каминская в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" выходила на паркет с хореографом Дмитрием Дикусаром. Пара покинула проект на третьем выпуске шоу, впрочем до сих пор подогревает слухи о возможном романе с хореографом.

Слава Каминская заинтриговала поклонников новым кадром в инстаграме, ведь даже после проекта продолжает проводить время с Дмитрием Дикусаром.

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В кадре певица появилась в кожаном обтягивающем черном платье с объемными рукавами. Артистка собрала волосы в хвост и сделала яркий макияж. Ее глаза выделяли черные тени на веках, а губы Каминская накрасила яркой красной помадой.

Рядом с ней красовался Дмитрий Дикусар в черном костюме, галстуке и белой рубашке. Свой образ он завершил стильными очками.

Знаменитости приехали оба на презентацию шоу "Маскарад" на телеканале "1+1". Сообщение Слава Каминская подписала нежными словами.

Мой. Партнер, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ничто не бывает так вовремя, как человек. С его плечом, поддержкой и умными мыслями,

– написала знаменитость.

Кроме этого певица опубликовала фото из интервью Кати Осадчей для "Светской жизни". Исполнительница заинтриговала поклонников, ведь отметила, что все, что они хотят знать о ее личной жизни – смогут узнать в новом выпуске.

"Если и рассказывать секреты, то только Кате Осадчей", – написала Каминская.

Впрочем пока фанаты только пишут в комментариях свои догадки относительно отношений звездной пары.

"Вы похожи на друг друга. А если люди похожи, то это надолго", "Красиво вместе выглядите", "Я была бы бесконечно рада, если бы вы были парой", "Такая красивая пара", "Интригует, а пара вы симпатичная ", – писали поклонники в комментариях.

Стоит отметить, что Слава Каминская во время проекта шоу "Танцы со звездами" публиковала очень нежные фото с Дикусаром, что и спровоцировало обратную реакцию подписчиков в инстаграме.

Фото Славы Каминской и Дмитрия Дикусара