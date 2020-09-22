Певица группы " НеАнгелы "и экс-участница шоу "Танцы со звездами" обожает смелые декольте и длину мини. Однако даже в брюках и боди Славе Каминской не удается скрыть свою сексуальность.

36-летняя артистка в инстаграм-профиле опубликовала новое фото в пикантном повседневном образе. Она подчеркнула, что после вылета в третьем прямом эфире шоу "Танцы со звездами" со съемками она не попрощалась.

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"С корабля на бал – это я, забегая в павильон "Нового канала" прямо из Борисполя", – написала певица.

Дерзкий образ Славы Каминской

В прохладный осенний день звезда надела кожаные штаны с высокой талией, которые сочетала с полупрозрачным боди нюдового цвета с черным принтом на груди и рукавах. Несмотря на закрытое декольте исполнительница выглядела очень сексуально, ведь через легкую ткань просвечивалось ее белье. Большой бюст и хрупкая талия в облегающей боди выглядели фантастически.

На фото Слава Каминская позировала с привычной волнистой укладкой и насыщенным макияжем, без которого редко появляется на публике. Сообщение оценили лайками более 20 тысяч поклонников певицы.



Слава Каминская засветила белье в боди / Фото Instagram / @babaslavka