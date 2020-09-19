Известный украинский хирург Эдгар Каминский был женат на Славе около шести лет. Пара развелась, но долгое время не обсуждалась причина этого. На днях хирург дал интервью, в котором наконец рассказал о разводе.

Известный украинский пластический хирург Эдгар Каминский на днях дал интервью в шоу "Без комплексов". Там он рассказал, почему расстался со Славой и какую роль в отношениях играет ревность.

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В интервью "Светской жизни" экс-солистка "НеАнгелов" призналась, что она ни за что бы не разводилась, ведь у них есть дети. И сама она не понимает, почему это инициировал ее бывший муж. Однако Эдгар отрицал это.

Слава все понимает. Она помнит все эти моменты, где это происходило – последняя схватка, после которой мы поняли, что мы не будем вместе и все-таки нужно расходиться, мы были не в Украине... Я уже понимал, что это сложно. Мне в моей профессии нужен покой,

– рассказал Эдгар.

Каминский отметил, что они часто ссорились из-за ревности, а это видели их дети. Этого в отношениях не может быть, – убежден хирург.

Он также сказал, что они долго обсуждали развод, и окончательное решение было общим. И точно не было такого, чтобы Эдгар внезапно "взял и ушел".

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