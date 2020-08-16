Слава Каминская на отдыхе с детьми и бывшим мужем: неожиданное фото
Участница группы "НеАнгелы" отправилась на отдых вместе с экс-мужем Эдгаром Каминским. С июля 2019 года пара не вместе, но сейчас они воссоединились ради детей.
Слава, также участница шоу "Танцы со звездами", опубликовала фото в Инстаграме. Там она изображена вместе со своими детьми 5-летним Леонардом, 4-летней Лаурой и экс-мужем, врачом, Эдгаром. Бывшие супруги решили объединиться ради детишек и отдохнуть в Одессе.
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"Дельфин и русалка они, если честно", – подписала фото певица.
В инстаграм-сторис Слава также опубликовала много фото и видео из Одессы. Там они развлекались в бассейне, смотрели шоу дельфинов и ходили к террариуму. Дети и пара выглядят счастливыми, несмотря на развод.
Слава Каминская с Эдгаром и детьми / Instagram / @babaslavka
Подписчики певицы выражают восхищение в комментариях:
- Единственная пара, которую хотелось бы воссоединить.
- Пример того, как нужно сохранять отношения после развода. Молодцы!
- Миритесь уже!