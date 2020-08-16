Учасниця гурту "НеАнгели" вирушила на відпочинок разом з ексчоловіком Едгаром Камінським. З липня 2019 року пара не разом, та зараз вони возз'єдналися заради дітей.

Слава, також учасниця шоу "Танці з зірками", опублікувала фото в інстаграмі. Там вона зображена разом з своїми дітьми 5-річним Леонардом, 4-річною Лаурою та ексчоловіком, лікарем, Едгаром. Колишнє подружжя вирішило об'єднатися заради діточок і відпочити в Одесі.

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"Дельфін і русалка вони, якщо чесно", – підписала фото співачка.

В інстаграм-сторіс Слава також опублікувала багато фото і відео з Одеси. Там вони розважалися в басейні, дивилися шоу дельфінів та ходили до тераріуму. Діти та пара виглядають щасливими, незважаючи на розлучення.



Слава Камінська з Едгаром та дітьми / Instagram / @babaslavka

Підписники співачки висловлюють захоплення в коментарях: