Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська неодноразово доводить, що можна підтримувати чудові стосунки з екскоханим, навіть попри те, що у нього є інша обраниця, але у вас – спільні діти.

Відомий пластичний хірург Едгар Камінський та Слава Камінська виховують двох дітей – 5-річного сина Леона та 4-річну доньку Лауру. Колишнє подружжя провело вечір в ресторані, а відповідні кадри Слава Камінська опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Читайте також Дмитро Дікусар порівняв Славу Камінську з експартнеркою на "Танцях з зірками"

Співачка зазначила, що світлини зробили їхні діти. Першу – Леонард, другу – Лаура. За словами Слави Камінської, коли стосунки закінчуються, любов обов’язково трансформується. Їй дуже боляче спостерігати за парами, чиї вияснення стосунків ламають долі, а діти перетворюються в об’єкт маніпуляцій.

Колишнє експодружжя підтримує дружні стосунки / Фото з Instаgram

Попри розлучення та скандальні заяви на адресу одне одного, експодружжя підтримує хороші стосунки.

Ми з Едгаром виконали тривалу і важливу роботу, трансформували любов у дружбу, у нас тотальне взаєморозуміння і теплі відносини двох усвідомлених батьків. Наші діти отримують достатньо уваги з обох сторін, нам з їх батьком нічого ділити і, тим більше, мірятися, хто крутіший,

– написала виконавиця.

Камінська зазначила, що їм обом вдається балансувати при складних графіках і успішно проводити вільний від роботи час з Леоном і Лаурою, як разом, так і окремо.

Слава та Едгар Камінський підтримують чудові стосунки заради дітей / Фото з Instаgram

"Це не суперсила, не щось неземне або аномальне, це – норма. Саме такий підхід я називаю здоровими відносинами. Покласти своє его на поличку, відпустити образи і направити ситуацію на благо дітей", – наголосила співачка.

Що відомо про розлучення Слави та Едгара Камінських

Популярне зіркове подружжя офіційно розлучилося 1 липня 2019 року після 5 років шлюбу. Ініціатором розлучення став Едгар Камінський, зазначивши, що дуже багато часу давав їхнім стосункам другий шанс. Причинами розриву стали різні характери та погляди на життя, а також те, що після народження дітей пара віддалилася одне від одного.

Слава Камінська раніше називала причиною розлучення втручання матері Едгара в їхнє сімейне життя. Під час родинного конфлікту чоловік заступився за матір, а не за кохану. Проте сам пластичний хірург запевняв, що дружина турбувала його дзвінками під час операцій, а до того ж постійно хотіла змінити щось в собі.