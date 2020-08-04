Слава та Едгар Камінський підтримують чудові стосунки
/ Фото з відкритих джерел
Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська неодноразово доводить, що можна підтримувати чудові стосунки з екскоханим, навіть попри те, що у нього є інша обраниця, але у вас – спільні діти.
Слава Камінська раніше називала причиною розлучення втручання матері Едгара в їхнє сімейне життя. Під час родинного конфлікту чоловік заступився за матір, а не за кохану. Проте сам пластичний хірург запевняв, що дружина турбувала його дзвінками під час операцій, а до того ж постійно хотіла змінити щось в собі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter