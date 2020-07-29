Вже восени на паркет шоу "Танці з зірками" вийдуть солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська та хореограф Дмитро Дікусар. Танцюрист вже встиг порівняти партнерку з колишньою учасницею Вікторією Булітко та висловився про новий сезон.

Лише вчора, 28 липня, глядачі дізнались, з ким вийде на паркет співачка Слава Камінська, а вже сьогодні за зіркову пару вболівають сотні прихильників й пророкують перемогу на шоу "Танці з зірками". 34-річний танцюрист Дмитро Дікусар на особистій сторінці в інстаграмі вже встиг прокоментувати свою участь у проєкті й навіть наважився порівняти нову партнерку з акторкою Вікторією Булітко.

До теми Слава Камінська показала свого партнера по "Танцях з зірками": романтичне відеозізнання

Хореограф попереднього сезону танцював з зіркою "Дизель Шоу" й отримав шалену любов глядачів, дійшовши до суперфіналу проєкту. У дописі він подякував Вікторії Булітко й наголосив, що саме вона допомогла йому повернути популярність й визнання: "Дякую тобі неповторна і нестримна Вікторія Булітко за танці, які повернули мені любов глядачів. Без твоєї світлої, чистої і невичерпної енергії у мене б нічого не вийшло".

Дмитро Дікусар зазначив, що, знову розпочинаючи шлях на проєкті, відчуває лише незначну різницю, й полягає вона зовсім не в партнерках. Після попереднього сезону він відчуває підтримку тисяч шанувальників, для яких буде танцювати в прямих ефірах шоу "Танці з зірками".

Жереб долі вирішив перетнути наші зі Славою шляхи і зробив нас танцювальною парою нового сезону "Танці з зірками". Для мене це вкотре хвилююче. Так само, як хвилююче це було, коли він вирішив перетнути наші шляхи з прекрасною Вікторією… Дякую тобі, вогняна бестіє Славо Камінська, за те, що довірилась мені,

– написав Дікусар.

Хто став учасником "Танців з зірками"?

Восени на паркеті шоу Славі Камінській та Дмитру Дікусару складуть конкуренцію Олег Винник з Оленою Шоптенко, Надія Мейхер з Кирилом Васюком, Слава Дімопулос з Максом Леоновим, Тарас Цимбалюк з Яною Заєць, Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненко та Юлія Саніна з Дмитром Жуком. Наступними естафету прийняли ведучий Дмитро Танкович та реперка Alyona Alyona, які своїх партнерів оголосять згодом.