Уже осенью на паркет шоу "Танцы со звездами" выйдут солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская и хореограф Дмитрий Дикусар. Танцор уже успел сравнить партнершу с бывшей участницей Викторией Булитко и высказался о новом сезоне.

Только вчера, 28 июля, зрители узнали, с кем выйдет на паркет певица Слава Каминская, а уже сегодня за звездную пару болеют сотни поклонников и пророчат победу на шоу "Танцы со звездами". 34-летний танцор Дмитрий Дикусар на личной странице в инстаграме уже успел прокомментировать свое участие в проектах и ​​даже решился сравнить новую партнершу с актрисой Викторией Булитко.

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Хореограф предыдущего сезона танцевал со звездой "Дизель Шоу" и получил бешеную любовь зрителей, дойдя до суперфинала проекта. В заметке он поблагодарил Викторию Булитко и подчеркнул, что именно она помогла ему вернуть популярность и признание: "Благодарю тебя, неповторимая и неудержимая Виктория Булитко, за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. Без твоей светлой, чистой и неисчерпаемой энергии у меня бы ничего не получилось".

Дмитрий Дикусар отметил, что, опять начиная путь на проекте, чувствует лишь незначительную разницу, и заключается она вовсе не в партнершах. После предыдущего сезона он чувствует поддержку тысяч поклонников, для которых будет танцевать в прямых эфирах шоу "Танцы со звездами".

Жребий судьбы решил пересечь наши со Славой пути и сделал нас танцевальной парой нового сезона "Танцы со звездами". Для меня это в который раз волнительно. Так же, как волнительно это было, когда он решил пересечь наши пути с прекрасной Викторией... Спасибо тебе, огненная бестия Слава Каминская, за то, что доверилась мне,

– написал Дикусар.

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Осенью на паркете шоу Славе Каминской и Дмитрию Дикусару составят конкуренцию Олег Винник с Еленой Шоптенко, Надежда Мейхер с Кириллом Васюком, Слава Димопулос с Максом Леоновым, Тарас Цимбалюк с Яной Заец, Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Юлия Санина с Дмитрием Жуком. Следующими эстафету приняли ведущий Дмитрий Танкович и рэперка Alyona Alyona, которые своих партнеров объявят позже.