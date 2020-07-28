Украинская исполнительница Слава Каминская держала интригу, кто станет ее партнером на танцевальном паркете шоу "Танцы со звездами". После сложной травмы Слава вернулась в проект, а ее наставником в этом станет знаменитый украинский хореограф Дмитрий Дикусар.

27 июля известная певица из дуэта "НеАнгелы" приняла эстафету на участие в шоу "Танцы со звездами" от Юлии Саниной. Артистка не побоялась второй раз принять участие в шоу после сложной травмы на репетициях в одном из предыдущих сезонов. А дойти до победы и поддерживать артистку на протяжении всего проекта постарается 34-летний Дмитрий Дикусар.

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Соответствующую публикацию об этом Слава Каминская разместила в своем профиле в инстаграме. Сначала певица прикрыла мужчину легкой шалью и попросила фанатов отгадать, кто это.

Но уже в следующем посте звезда "открыла карты" и продемонстрировала своего партнера. Танцевальная пара позировала на фоне речных пейзажей, страстно обнимая друг друга.

"Мой экскурсовод в музее танцевального искусства... Часть моей жизни", – написала под постами Слава Каминская.

Фанаты вне себя от счастья, ведь Дмитрий Дикусар всегда считался одним из лучших танцоров Украины на проекте "Танцы со звездами". Однажды профессиональные отношения на паркете между Еленой Шоптенко и ним переросли в роман и брак, но после трех лет совместной жизни пара рассталась. Добавим, что перед этим Дикусар был женат на певице Ирине Билык, с которой он тоже прожил в браке 3 года.

"Ох, какая хорошая пара, будем держать за вас кулачки", "Даже не сомневалась. Красивой талантливой девушке нужен такой же партнер", "Ааааа! Крутяк! Повезло с партнером", – пишут в комментариях поклонники. "Это джекпот! Я за вас", – написала в частности певица Оля Цибульская.

Кто выйдет на паркет "Танцев со звездами"?

Первым звездным участником нового сезона стал певец Олег Винник. Следующей согласилась выйти на паркет певица Надежда Мейхер, которая передала эстафету Санте Димопулос. Также зрители увидят в проекте актера Тараса Цимбалюка, Дарью Петрожицкую, Юлию Санину и Дмитрия Жука.