Участницей нового сезона популярного украинского проекта "Танцы со звездами" стала солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская. Артистка удивила поклонников своим участием в шоу, ведь однажды он уже выходила на паркет и получила серьезную травму.

Эстафету исполнительница получила от фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Слава Каминская записала оригинальный ролик, которым показала, что принимает вызов от предыдущей участницы. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Ответ Каминской был довольно юмористическим. По сюжету, она пришла к гадалке, чтобы узнать, стоит ли ей снова принимать участие в проектах. Та и нагадала знаменитости замечательные результаты на паркете.

"Хотела корпоративов, а получилось как всегда. С большим воодушевлением принимаю вызов от Юлии Саниной. Все с чистого листа. С идеальным художником для этого полотна", – написала в заметке Слава.

Звезда передала эстафету звездному коллеге, ведущему Дмитрию Танковичу и пригласила его на паркет.

Напомним, Слава Каминская уже была участницей проекта "Танцы со звездами". Она была вынуждена покинуть шоу после травмы, которую получила на репетиции. По словам знаменитости, при выполнении акробатического элемента, упала и почувствовала сильную боль.

Кто выйдет на паркет "Танцев со звездами"?

Первым звездным участником нового сезона стал певец Олег Винник. Следующей согласилась выйти на паркет певица Надежда Мейхер, которая передала эстафету Санте Димопулос. Также зрители увидят в проекте актера Тараса Цимбалюка, Дарью Петрожицкую и Юлию Санину.