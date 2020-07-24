Постепенно организаторы шоу "Танцы со звездами" объявляют звездных участников и их партнеров. Уже этой осенью на телеканале "1+1" телезрители смогут поболеть за свою любимую пару. Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая уже имеют партнеров, с которыми выйдут на танцевальный паркет.

Информация о партнерах звездных участников шоу появилась на сайте телеканала "1+1". Партнершей украинского актера, исполнителя главной роли фильма "Черный ворон" и сериала "Поймать Кайдаша", Тараса Цимбалюка стала хореограф Яна Заяц.

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В танцевальном проекте девушка будет участвовать во второй раз. Во втором сезоне танцевального шоу Яна Заяц танцевала с Ираклием Макацарией, заняв третье место.

Мне повезло с партнершей, Яна – человек-боец, настоящий профессионал. Она – чемпион, который мотивирует меня идти вперед,

– отметил Тарас Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк будет танцевать с Яной Заяц / Фото "1+1"

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С Дарьей Петрожицкой, звездой сериала "Папик" и участницей шоу "Голос страны", на паркет выйдет новый хореограф Игорь Галуненко. По словам артистки, у нее замечательный партнер, которому она доверяет и который ее мотивирует, заставляет работать.

Когда мы разучивали пару "па" для съемок промо, а у меня что-то не получалось, он называл меня – "пирожок", а когда получалось – "бальница", и это меня радует. Мы с ним оба новенькие на "Танцах со звездами", и может от этого нам так комфортно друг с другом. Посмотрим, что будет между нами на паркете,

– прокомментировала Петрожицкая.



Дарья Петрожицкая со своим партнером Игорем Галуненко / Фото "1+1"

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?

Любимое танцевальное шоу украинцев начнется уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.

Организаторы пока не сообщают, как именно будут проходить эфиры, впрочем, вероятно, в связи с пандемией коронавируса они состоятся в несколько необычном формате. Во время прямых эфиров ради безопасности откажутся от зрителей в зале. Очевидно, что судьи будут придерживаться социальной дистанции, а участники будут выступать в защитных масках.