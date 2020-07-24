Поступово організатори шоу "Танці з зірками" оголошують зіркових учасників та їхніх партнерів. Вже цієї осені на телеканалі "1+1" телеглядачі зможуть вболівати за свою улюблену пару. Тарас Цимбалюк і Дар’я Петрожицька вже мають партнерів з якими вийдуть на танцювальний паркет.

Інформація про партнерів зіркових учасників шоу з’явилася на сайті телеканалу "1+1". Партнеркою українського актора, виконавця головної ролі фільму "Чорний ворон" та серіалу "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка стала хореографиня Яна Заєць.

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В танцювальному проєкті дівчина братиме участь вдруге. У другому сезоні танцювального шоу Яна Заєць танцювала з Іраклієм Макацарією, посівши третє місце.

Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, котрий мотивує мене йти вперед,

– зазначив Тарас Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк танцюватиме з Яною Заєць / Фото "1+1"

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З Дар’єю Петрожицькою – зіркою серіалу "Папік" та учасницею шоу "Голос країни" на паркет вийде новий хореограф Ігор Гелуненко. За словами артистки, у неї чудовий партнер, якому вона довіряє, і який її мотивує, змушує працювати.

Коли ми розучували пару "па" для знімань промо, а у мене щось не виходило, він називав мене – "пиріжок", а коли виходило – "бальниця", і це мене тішить. Ми з ним обоє новенькі на "Танцях з зірками", і може від цього нам так комфортно одне з одним. Подивимося, що буде між нами на паркеті,

– прокоментувала Петрожицька.



Дар'я Петрожицька зі своїм партнером Ігор Галуненком / Фото "1+1"

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?

Улюблене танцювальне шоу українців розпочнеться вже цієї осені. Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та легенда української хореографії Григорій Чапкіс.

Організатори поки що не повідомляють, як саме будуть проходити ефіри, втім, ймовірно, у зв’язку з пандемією коронавірусу вони відбудуться в дещо незвичному форматі. Під час прямих ефірів задля безпеки відмовляться від глядачів у залі. Очевидно, що судді будуть дотримуватися соціальної дистанції, а учасники виступатимуть в захисних масках.