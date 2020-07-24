Новою учасницею популярного українського шоу "Танці з зірками" стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Артистка рідко бере участь у телевізійних шоу, тож її вихід на паркет стане справжньою несподіванкою.

Естафету фронтвумен знаменитого гурту отримала від зірки серіалу "Папік" та учасниці вокального шоу "Голос країни" Дар’ї Петрожицької.

Юлія Саніна записала відеозвернення, в якому зазначила, що приймає виклик від попередньої учасниці. Відповідний ролик розмістили на офіційній сторінці телепроєкту в інстаграмі.

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У ролику Юлія записала лаконічне відео в спортивному костюмі в якому зазначила, що приймає челендж від Дар’ї Петрожицької. Переодягнувшись у танцювальне вбрання Саніна передала естафету учасниці гурту "НеАнгелы" Славі Камінській. Знаменитість вже брала участь у "Танцях з зірками-2", втім через травму не змогла вийти на паркет.

Хто вже став учасником шоу "Танці з зірками"?

Організатори шоу "Танців з зірками" підготували для телеглядачів цікавий #танціззіркамиchallenge, в якому глядачі поступово дізнаються про учасників танцювального шоу.

Першим учасником, який погодився вийти на паркет став співак Олег Винник. Другою учасницею стала співачка Надія Мейхер, яка передала естафету Санті Дімопулос. Дівчина з радістю погодилася брати участь у шоу.

Конкуренцію іншим учасникам склав Тарас Цимбалюк, який передав естафету Дар’ї Петрожицькій. Шостою учасницею стала Юлія Саніна.