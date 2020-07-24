Новой участницей популярного украинского шоу "Танцы со звездами" стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Артистка редко участвует в телевизионных шоу, поэтому ее выход на паркет станет неожиданностью.

Эстафету фронтвумен знаменитой группы получила от звезды сериала "Папик" и участницы вокального шоу "Голос страны" Дарьи Петрожицкой.

Юлия Санина записала видеообращение, в котором отметила, что принимает вызов от предыдущей участницы. Соответствующий ролик разместили на официальной странице телепроекта в Инстаграме.

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В ролике Юлия записала лаконичное видео в спортивном костюме в котором отметила, что принимает челлендж от Дарьи Петрожицкой. Переодевшись в танцевальный наряд Санина передала эстафету участницы группы "НеАнгелы" Славе Каминской. Знаменитость уже участвовала в "Танцах со звездами-2", впрочем из-за травмы не смогла выйти на паркет.

Кто уже стал участником шоу "Танцы со звездами"?

Организаторы шоу "Танцы со звездами" подготовили для телезрителей интересный #танціззіркамиchallenge, в котором зрители постепенно узнают об участниках танцевального шоу.

Первым участником, который согласился выйти на паркет стал певец Олег Винник. Второй участницей стала певица Надежда Мейхер, которая передала эстафету Санте Димопулос. Девушка с радостью согласилась участвовать в шоу.

Конкуренцию другим участникам составил Тарас Цимбалюк, который передал эстафету Дарье Петрожицкой. Шестой участницей стала Юлия Санина.