Учасницею нового сезону популярного українського проєкту "Танці з зірками" стала солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська. Артистка здивувала шанувальників своєю участю у шоу, адже одного разу вона вже виходила на паркет та отримала серйозну травму.

Естафету виконавиця отримала від фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Слава Камінська записала оригінальний ролик, яким показала, що приймає виклик від попередньої учасниці. Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Відповідь Камінської була досить гумористичною. За сюжетом, вона прийшла до ворожки, щоб дізнатися, чи варто їй знову приймати участь у проєкті. Та і наворожила знаменитості чудові результати на паркеті.

"Хотіла корпоративів, а вийшло як завжди. З великим натхненням приймаю виклик від Юлії Саніної. Все з чистого аркуша. З ідеальним художником для цього полотна", – написала у дописі Слава.

Зірка передала естафету зірковому колезі, ведучому Дмитру Танковичу та запросила його на паркет.

Нагадаємо, Слава Камінська вже була учасницею проєкту "Танці з зірками". Вона була змушена покинути шоу після травми, яку отримала на репетиції. За словами знаменитості, при виконанні акробатичного елементу, впала і відчула сильний біль.

Хто вийде на паркет "Танців з зірками"?

Першим зірковим учасником нового сезону став співак Олег Винник. Наступною погодилася вийти на паркет співачка Надія Мейхер, яка передала естафету Санті Дімопулос. Також глядачі побачать у проєкті актора Тараса Цимбалюка, Дар'ю Петрожицьку та Юлію Саніну.