Українська виконавиця Слава Камінська тримала інтригу, хто стане її партнером на танцювальному паркеті шоу "Танці з зірками". Після складної травми Слава повернулась у проєкт, а її наставником у цьому стане знаменитий український хореограф Дмитро Дікусар.

27 липня відома співачка з дуету "НеАнгели" прийняла естафету на участь у шоу "Танці з зірками" від Юлії Саніної. Артистка не побоялась вдруге взяти участь у шоу після складної травми на репетиціях в одному з попередніх сезонів. Але дійти до перемоги та підтримувати артистку впродовж усього проєкту намагатиметься 34-річний Дмитро Дікусар.

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Відповідну публікацію про це Слава Камінська розмістила у своєму профілі в інстаграмі. Спочатку співачка прикрила чоловіка легкою шаллю і попросила фанатів відгадати, хто це.

Але вже в наступному дописі зікра "відкрила карти" та продемонструвала свого партнера. Танцювальна пара позувала на тлі річкових пейзажів, пристрасно обіймаючи одне одного.

"Мій екскурсовод в музеї танцювального мистецтва… Частина мого життя", – написала під дописами Слава Камінська.

Фанати не тямлять себе із щастя, адже Дмитро Дікусар завжди вважався одним з найпрофесійніших танцюристів України та на проєкті "Танці з зірками". Одного разу професійні стосунки на паркеті між Оленою Шоптенко і ним переросли у роман та шлюб, але після трьох років спільного життя пара розлучилась. Додамо, що перед цим Дікусар був одружений зі співачкою Іриною Білик, з якою він теж прожив у шлюбі 3 роки.

"Ох, яка гарна пара, будемо тримати за вас кулачки", "Навіть не сумнівалася. Красивій талановитій дівчині потрібний такий же партнер", "Ааааа! Крутяк! Пощастило з партнером", – пошуть у коментарях прихильники. "Це джекпот! Я за вас" – написала зокрема співачка Оля Цибульська.

Хто вийде на паркет "Танців з зірками"?

Першим зірковим учасником нового сезону став співак Олег Винник. Наступною погодилася вийти на паркет співачка Надія Мейхер, яка передала естафету Санті Дімопулос. Також глядачі побачать у проєкті актора Тараса Цимбалюка, Дар'ю Петрожицьку, Юлію Саніну та Дмитра Жука.