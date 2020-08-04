Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская неоднократно доказывает, что можно поддерживать прекрасные отношения с бывшим возлюбленным, даже несмотря на то, что у него есть другая избранница, но у вас общие дети.

Известный пластический хирург Эдгар Каминский и Слава Каминская воспитывают двоих детей – 5-летнего сына Леона и 4-летнюю дочь Лауру. Бывшие супруги провели вечер в ресторане, а соответствующие кадры Слава Каминская опубликовала на личной странице в инстаграме. Читайте также Дмитрий Дикусар сравнил Славу Каминскую с экс-партнершей по "Танцам со звездами" Певица отметила, что фотографии сделали их дети. Первую – Леонард, вторую – Лаура. По словам Славы Каминской, когда отношения заканчиваются, любовь обязательно трансформируется. Ей очень больно наблюдать за парами, чьи выяснение отношений ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций.

Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения / Фото из Instаgram Несмотря на развод и скандальные заявления в адрес друг друга, они поддерживают хорошие отношения. Мы с Эдгаром выполнили длительную и важную работу, трансформировали любовь в дружбу, у нас тотальное взаимопонимание и теплые отношения двух осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом ничего делить и тем более меряться, кто круче,

– написала исполнительница. Каминская отметила, что им обоим удается балансировать при сложных графиках и успешно проводить свободное от работы время с Леоном и Лаурой, как вместе, так и отдельно.

Слава и Эдгар Каминский поддерживают прекрасные отношения ради детей / Фото из Instаgram "Это не суперсила, не что-то неземное или аномальное, это – норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей", – отметила певица.

Что известно о разводе Славы и Эдгара Каминского