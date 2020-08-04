Известный пластический хирург Эдгар Каминский и Слава Каминская воспитывают двоих детей – 5-летнего сына Леона и 4-летнюю дочь Лауру. Бывшие супруги провели вечер в ресторане, а соответствующие кадры Слава Каминская опубликовала на личной странице в
инстаграме.
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Певица отметила, что фотографии сделали их дети. Первую – Леонард, вторую – Лаура. По словам Славы Каминской, когда отношения заканчиваются, любовь обязательно трансформируется. Ей очень больно наблюдать за парами, чьи выяснение отношений ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций.
Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения / Фото из Instаgram
Несмотря на развод и скандальные заявления в адрес друг друга, они поддерживают хорошие отношения.
Мы с Эдгаром выполнили длительную и важную работу, трансформировали любовь в дружбу, у нас тотальное взаимопонимание и теплые отношения двух осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом ничего делить и тем более меряться, кто круче,
– написала исполнительница.
Каминская отметила, что им обоим удается балансировать при сложных графиках и успешно проводить свободное от работы время с Леоном и Лаурой, как вместе, так и отдельно.
Слава и Эдгар Каминский поддерживают прекрасные отношения ради детей / Фото из Instаgram
"Это не суперсила, не что-то неземное или аномальное, это – норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей", – отметила певица.
Что известно о разводе Славы и Эдгара Каминского
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официально развелись 1 июля 2019 года после 5 лет брака. Инициатором развода стал Эдгар Каминский, отметив, что очень много времени давал их отношениям второй шанс. Причинами разрыва стали разные характеры и взгляды на жизнь, а также то, что после рождения детей пара отдалилась друг от друга.
Слава Каминская раньше называла
причиной развода вмешательство матери Эдгара в их семейную жизнь. Во время семейного конфликта мужчина вступился за мать, а не за любимую. Но сам пластический хирург уверял, что жена беспокоила его звонками во время операций, к тому же постоянно хотела изменить что-то в себе.