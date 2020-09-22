Співачка гурту "НеАнгели" та ексучасниця шоу "Танці з зірками" обожнює сміливі декольте та довжину міні. Однак навіть в штанах та боді Славі Камінській не вдається приховати свою сексуальність.

36-річна артистка в інстаграм-профілі опублікувала нове фото в пікантному повсякденному образі. Вона наголосила, що після вильоту в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" зі зйомками вона не попрощалась.

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"З корабля на бал – це я, забігаючи в павільйон "Нового каналу" просто з Борисполя", – написала співачка.

Зухвалий образ Слави Камінської

В прохолодний осінній день зірка одягла шкіряні штани з високою талією, які поєднала з напівпрозорим боді нюдового кольору з чорним принтом на грудях та рукавах. Попри закрите декольте виконавиця виглядала дуже сексуально, адже через легку тканину просвічувалась її білизна. Великий бюст та тендітна талія в обтислому боді виглядали фантастично.

На фото Слава Камінська позувала зі звичною хвилястою укладкою та насиченим макіяжем, без якого рідко з'являється на публіці. Допис оцінили лайками понад 20 тисяч прихильників співачки.



Слава Камінська засвітила білизну в боді / Фото Instagram / @babaslavka