Солистка группы "НеАнгелы" после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским закрутила новый роман. Слава Каминская скрывает своего бойфренда от прессы и публики, однако с детьми мужчину уже познакомила. Однако представила его необычно.

Развод певицы Славы с мужем и отцом двух детей Эдгаром Каминским после пяти лет брака стало одним из самых громких событий в украинском шоу-бизнесе прошлого года. После разрыва экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения и найти свою любовь.

Если пластический хирург не скрывает избранницу, то звезда держит бойфренда подальше от камер. В интервью для программы "Прямой вопрос" Слава Каминская объяснила, почему не спешит демонстрировать свои чувства публично.

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Артистка объяснила, что ее любимый не из сферы шоу-бизнеса, поэтому на светских вечеринках он не появляется. Кроме того, звезда считает, что именно она сделала бывшего мужа известным, поэтому не хочет, чтобы на ее имени строили карьеру во второй раз.

Он не лезет в шоу-бизнес, ему это не нужно. Шоу-бизнес – это не его. Ну и я уже одного представляла. Допредставлялась, хватит. На те же грабли еще раз наступать не собираюсь,

– резко ответила Слава Каминская.

Певица призналась, что новый бойфренд ценит, любит и уважает ее, а именно к этому она стремилась в отношениях.

Как дети отреагировали на нового бойфренда Славы Каминской

Еще в конце мая участница группы "НеАнгелы" рассказывала, что уже успела познакомить любимого с детьми. Однако ни сын Леонард, ни дочь Лаура до сих пор не догадываются о новых отношениях звездной мамы с этим мужчиной.

Знакомство детей Славы с мужем состоялось тогда, когда пара вместе забирала их из детского сада. Похоже, эта встреча была первой и последней, ведь сейчас артистка против сближения детей с бойфрендом, ведь допускает, что эти отношения могут закончиться.

Мамин друг. А зачем детям рассказывать? У них есть папа, которого они безумно любят... Я стараюсь, чтобы они пока не "коннектились". Может мама друга поменяет,

– объяснила Слава Каминская.

Что известно о новом романе Славы Каминской

В июне звезда спровоцировала слухи, что ее возлюбленный – бывший член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба. Тогда она впервые обнародовала фото в объятиях чиновника в сети. Впоследствии Слава Каминская распространила фотографию, на которой позирует с мамой избранника – Натальей Гордиенко. Она красноречиво подписала кадр "Свекрушенька".

Стоит добавить, что Слава Каминская принимала участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" в паре с известным Дмитрием Дикусаром. Звезды спровоцировали слухи о романе, ведь в инстаграме исполнительница неоднократно публиковала страстные фото с партнером, с которым много времени проводила и вне съемочной площадки. Стоит отметить, что даже после вылета в третьем эфире знаменитости поддерживают общение и даже танцуют вместе.