У червні минулого року зіркове подружжя Слави та Едгара Камінських розпалось. Ексам вдалось зберегти дружні стосунки після розлучення, разом виховувати двох спільних дітей та навіть влаштовувати сімейні відпустки. Співачка вперше зізналась, як син та донька реагують на розрив батьків.

Розлучення Слави та Едгара Камінських супроводжувалось скандалами та публічними звинуваченнями. Проте зараз вони щасливі в нових стосунках, а заради двох дітей – доньки Лаури та сина Леона колишнє подружжя забуло всі образи. Для програми "Кава з перцем" солістка гурту "НеАнгели" вперше розповіла, як батьки повідомили дітям про розставання.

До теми Свекруха мрії: Слава Камінська розповіла про стосунки з мамою колишнього чоловіка

Як з'ясувалось, 5-річний син і 4-річна донька досі не знають, що батьки розлучились і мають нові романи. Слава Камінська досі пояснює, що з Едгаром вони живуть окремо, щоб не сваритися, а почуття між ними нібито не згасли.

Досі періодично запитують: "Мамо, ви з татом посварились?". Ні, ми не посварились, ми з татом любимо одне одного… Просто так ми з батьком сваримось, а коли живемо порізно – ми не сваримось. Тому для них і для мене так простіше,

– поділилась Слава Камінська.

Нагадаємо, що однією з причин розриву Едгар Камінський називав постійні конфлікти і сварки в сім'ї, які відбувались у присутності дітей. Зараз артиста може залишити дітей на чоловіка та відправитися на відпочинок з друзями. Лаура та Леон з радістю залишаються з татком, а спільні поїздки експодружжя з дітьми не дають малюкам підстав сумніватися в словах зіркової мами.

Слава Камінська зізнається, що зараз з Едгаром вони спілкуються значно краще, ніж у шлюбі. Проте на перший крок до розлучення зірка ніколи б не наважилась. Вона вкотре наголосила, що вони з чоловіком почали віддалятися одне від одного і багато часу проводили за роботою – Слава на концертах, а Едгар в операційній.

"Ми перестали бути одне одному цікаві. У кожного своя робота, і коли люди не перебувають багато часу разом, втрачається зв'язок. У нас інтереси змінились, нам вже не було про що говорити. І якось воно так все потихеньку і згасло", – розповіла артистка.