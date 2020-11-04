Бывшая жена украинского певца Олега Кензова DJ Madonna (настоящее имя – Наталья Ярмоленко) ошеломила откровенным признанием. Женщина рассказала, что экс-возлюбленный неоднократно поднимал на нее руку в течение нескольких лет.

Наталья поделилась откровенной историей, о которой долгое время умалчивала. В программе "Звездный путь" она рассказала, как Олег Кензов жестоко избивал ее на глазах у детей, а также поднимал руку на ее сына.

Читайте также Тебе говорят: ты виновата, и ты веришь: Слава Каминская находилась в насильственных отношениях

DJ Madonna поделилась, что в браке с исполнителем стала жертвой домашнего насилия. Она решилась рассказать о непростых отношениях с Кензовым после того, как ей написали девушки, которые также пострадали от рук артиста.

"Это животное!", – эмоционально высказалась Наталья.

Домашнее насилие в семье Натальи и Олега

По словам Ярмоленко, все началось с разбитого телефона. Артист сделал это из-за снимка, который она опубликовала в сети. Женщина рассказала, что Олег всегда был ревнивым и постоянно стремился, чтобы она доказывала ему свою любовь. Он не доверял Наталье, говорил, что она якобы изменяет и пытался найти доказательства неверности. После этого он до утра бил ее. Этот ужасный момент увидел ее сын от предыдущего брака.

"Я сказала ему: "пожалуйста, уйди из квартиры, потому что у меня просто разрывается голова". И зашел мой старший сын, который сказал: "Мама, что эта сволочь от тебя хочет?". Олег услышал это и начал избивать сына. Младший ребенок стоял и обмочился, начал кричать: "Олег, пожалуйста". В общем, я не помню, как я его оттащила и он ушел. Вытирала кровь на полу", – вспомнила Наталья.

На вопрос журналистки, почему Ярмоленко не пошла снимать побои, она призналась, что стеснялась. Именно это и является одной из проблем домашнего насилия. Позже женщина простила абьюзера и они снова жили вместе.

Наталья поделилась еще одной жуткой историей. По ее словам, тогда они с Олегом вернулись с концерта в Днепре. Ему постоянно что-то не нравилось, он подключился к ее мессенджерам и снова начал искать доказательства измены, однако ничего не нашел. Наталья молча вышла на улицу. Тогда Кензов выскочил за ней, схватил за волосы, сел на лавочке и ударил в лоб. Говорил: "С**а, ты чего молчишь? Чего молчишь?". Потом он зашел в дом, а вернувшись, без всякого сожаления сказал: "Ну что, получила? Довыпендривалась? Так будет всегда!".

После очередного избиения женщина не выдержала. Она собрала вещи, забрала детей и убежала к подруге. Но потом в который раз простила абьюзера.

Но сильнее всего Олег избил Наталью во Львове. Тогда они ночевали в гостинице, она проснулась, а Кензов сидел в углу, держа в руках телефон.

"Слышишь, а это кто тебе написал комментарий? А он накачанный, весь в татуировках. Ты его хочешь!". Я не успела добежать до лестницы, он вызвал лифт, затащил меня в него и начал бить, нажал на стоп. Он меня бил так, что я обмочилась,

– поделилась диджейка.

Артист забрал у нее кошелек, чтобы та не могла убежать. Однако Ярмоленко ночью побежала на вокзал, позвонила подруге, которая купила ей билет, и так Наталья смогла добраться домой. Когда Кензов вернулся, она снова простила его.

Такая адская жизнь продолжалась три года. В 2018 году артист влюбился в другую девушку и покинул Наталью. Именно это спасло ее.

Реакция Олега Кензова

Журналисты "Звездного пути" связались с Олегом и попросили прокомментировать скандальные заявления экс-возлюбленной. Певец заверил, что все это ложь.

Я ни разу не слышал, чтобы чья-то бывшая жена что-то говорила хорошее о мужчине, который ее покинул. Это злость. Потому что я ушел от нее и не умер,

– эмоционально высказался Кензов.

Интервью Натальи Ярмоленко для программы "Звездный путь": смотрите видео онлайн