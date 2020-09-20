Успішна телеведуча Катя Осадча після гучного святкування дня народження відправилася на відпочинок в сонячну Туреччину. Там зірка похизувалася розкішною фігурою у пляжних аутфітах. Зокрема, увагу прихильників привертають її довгі стрункі ніжки.

Зірка ділиться яскравими кадрами із відпустки на особистій сторінці в інстаграмі. Колеги Каті вирішили подарувати їй на день народження путівку в Туреччину, тому знаменитість провела декілька чудових днів на морському узбережжі.

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Понад 1,6-мільйонна аудиторія підписників Каті з нетерпінням чекали на нові світлини з моря. Вона показувала, як плавала, займалася сапсерфінгом та зустрічала неймовірно красиві заходи сонця. Звісно, що не залишилися без уваги образи телеведучої.

В останньому дописі Осадча позувала на розкішній яхті на тлі неймовірно красивого моря та гір. Для морської прогулянки зірка обрала яскраве бікіні з квітковим принтом. Вона постала перед камерою у білій футболці і трусиках від купальника. Look зробив акцент на розкішній стрункій фігурі знаменитості та її довгих струнких ногах. А також у такому вбранні Катя засвітила пружні сідниці.

Волосся знаменитість зібрала у хвіст ззаду та прикрасила зачіску шпилькою збоку. Доповнила образ мінімалістичним ланцюжком. На обличчя ведуча не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Завершила ефектний образ сонцезахисними окулярами.



Катя Осадча в Туреччині / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча в Туреччині / Instagram / @kosadcha