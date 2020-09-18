Популярна українська телеведуча Катя Осадча після дня народження відправилася у коротку відпустку в Туреччину. Зірка приймає сонячні ванни на березі моря та насолоджується відпочинком. А тепер ще й вирішила зайнятися сапсерфінгом.

Колеги Осадчої вирішили зробити їй подарунок у вигляді путівки на море. Ведуча багато працює і вони організували знаменитості короткі канікули у Туреччині. На особистій сторінці в інстаграмі Катя вже зробила декілька публікацій з мандрівки.

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Катя Осадча та сапсерфінг в Туреччині

Телеведуча вирішила спробувати зайнятися сапсерфінгом. Вона позувала, стоячи на дошці на воді та з веслом у руках. Водичка була надзвичайно чистою та блакитною, а на тлі – неймовірно красиві краєвиди гір.

Звісно, що не може залишитися без уваги вбрання Каті. Зірка постала перед камерою у рожево-білому бікіні з широким поясом на талії. Look гарно підкреслив струнку фігуру знаменитості та зробив акцент на її довгих ногах.

Оскільки Осадча є прихильницею натуральної краси, то на обличчя вона не наносила косметику. Телеведуча доповнила свій образ бездоганною усмішкою, яка викликає лише позитивні емоції. Волосся вона зібрала у зачіску ззаду, щоб вона не заважало під час сапсерфінгу.

"Жінка з веслом", – кумедно написала в публікації Катя.

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