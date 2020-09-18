Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая после дня рождения отправилась в короткий отпуск в Турцию. Звезда принимает солнечные ванны на берегу моря и наслаждается отдыхом. А теперь еще и решила заняться сапсерфингом.

Коллеги Осадчей решили сделать ей подарок в виде путевки на море. Ведущая много работает, и они организовали знаменитости короткие каникулы в Турции. На личной странице в инстаграме Катя уже сделала несколько публикаций с путешествия.

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Катя Осадчая и сапсерфинг в Турции

Телеведущая решила попробовать заняться сапсерфингом. Она позировала, стоя на доске на воде и с веслом в руках. Водичка была очень чистой и голубой, а на фоне – невероятно красивые пейзажи гор.

Конечно, не может остаться без внимания наряд Кати. Звезда предстала перед камерой в розово-белом бикини с широким поясом на талии. Look красиво подчеркнул стройную фигуру знаменитости и сделал акцент на ее длинных ногах.

Поскольку Осадчая является поклонницей натуральной красоты, то на лицо она не наносила косметику. Телеведущая дополнила свой образ безупречной улыбкой, которая вызывает лишь положительные эмоции. Волосы она собрала в прическу сзади, чтобы она не мешала во время сапсерфинга.

"Женщина с веслом", – забавно написала в публикации Катя.

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