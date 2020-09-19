На тлі безмежного моря: Катя Осадча показала захід сонця – чарівні кадри
Популярна українська телеведуча Катя Осадча після неймовірного дня народження вирушила у Туреччину. Там вона з Юрієм Горбуновим продовжили собі літо. Зірка "Світського життя" водночас ділиться світлинами з фанами.
Ведуча розважального шоу "Світське життя" Катя Осадча велику кількість часу присвячує роботі. З нагоди 37-річчя колеги подарували їй путівку в сонячну Туреччину, щоб вона насолодилась відпочинком. На своїй інстаграм-сторінці Катя опублікувала чарівні фото.
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Укранська телеведуча позувала на тлі безкрайого моря. Стоячи на яхті, Катя спостерігала за заходом сонця. Осадча вдягнулась відповідно до погоди: для вечірньої фотосесії зірка обрала легку білу туніку з чорними вставками та великим вирізом на спині.
Відомо, що телеведуча не соромиться показуватися без макіяжу, тому й на цих світлинах зірка постала без нього. Зазначимо, що вона вдягнула окуляри. Також Катя зібрала волосся ззаду в пучок для зручності й показалась в солом'яному капелюсі.
Заходи сонця на морі - особливий час. Це як вистава, обов’язково з красивим фіналом,
– підписала світлини Катя Осадча.
Кадри заходу сонця зачарували підписників телеведучої, тому вони поспішили прокоментувати допис. "Краса", "Дуже класна туніка", "Ви просто розкішна", "Красивий захід і чарівна Катя", "Капелюшок просто знахідка", – написали шанувальники.
Чарівна Катя Осадча спостерігає на захід сонця / Instagram / @kosadcha
Чарівна Катя Осадча спостерігає на захід сонця / Instagram / @kosadcha