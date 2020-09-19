На фоне бескрайнего моря: Катя Осадчая показала закат – волшебные кадры
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая после невероятного дня рождения отправилась в Турцию. Там она с Юрием Горбуновым продлили себе лето. Звезда "Светской жизни" одновременно делится фотографиями с фанами.
Ведущая развлекательного шоу "Светская жизнь" Катя Осадчая большое количество времени посвящает работе. По случаю 37-летия коллеги подарили ей путевку в солнечную Турцию, чтобы она насладилась отдыхом. На своей инстаграм-странице Катя опубликовала волшебные фото.
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Укранская телеведущая позировала на фоне бескрайнего моря. Стоя на яхте, Катя наблюдала за закатом. Осадчая оделась по погоде: для вечерней фотосессии звезда выбрала легкую белую тунику с черными вставками и большим вырезом на спине.
Известно, что телеведущая не стесняется показываться без макияжа, так и на этих фотографиях звезда появилась без него. Отметим, что она надела очки. Также Катя собрала волосы сзади в пучок для удобства и показалась в соломенной шляпе.
Закаты на море – особое время. Это как спектакль, обязательно с красивым финалом,
– подписала фотографии Катя Осадчая.
Кадры заката очаровали подписчиков телеведущей, поэтому они поспешили прокомментировать сообщение. "Красота", "Очень классная туника", "Вы просто роскошная", "Красивый закат и волшебная Катя", "Шляпка просто находка", – написали поклонники.
Очаровательная Катя Осадчая наблюдает за закатом / Instagram / @kosadcha
Очаровательная Катя Осадчая наблюдает за закатом / Instagram / @kosadcha