Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая после невероятного дня рождения отправилась в Турцию. Там она с Юрием Горбуновым продлили себе лето. Звезда "Светской жизни" одновременно делится фотографиями с фанами.

Ведущая развлекательного шоу "Светская жизнь" Катя Осадчая большое количество времени посвящает работе. По случаю 37-летия коллеги подарили ей путевку в солнечную Турцию, чтобы она насладилась отдыхом. На своей инстаграм-странице Катя опубликовала волшебные фото.

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Укранская телеведущая позировала на фоне бескрайнего моря. Стоя на яхте, Катя наблюдала за закатом. Осадчая оделась по погоде: для вечерней фотосессии звезда выбрала легкую белую тунику с черными вставками и большим вырезом на спине.

Известно, что телеведущая не стесняется показываться без макияжа, так и на этих фотографиях звезда появилась без него. Отметим, что она надела очки. Также Катя собрала волосы сзади в пучок для удобства и показалась в соломенной шляпе.

Закаты на море – особое время. Это как спектакль, обязательно с красивым финалом,

– подписала фотографии Катя Осадчая.

Кадры заката очаровали подписчиков телеведущей, поэтому они поспешили прокомментировать сообщение. "Красота", "Очень классная туника", "Вы просто роскошная", "Красивый закат и волшебная Катя", "Шляпка просто находка", – написали поклонники.



Очаровательная Катя Осадчая наблюдает за закатом / Instagram / @kosadcha



Очаровательная Катя Осадчая наблюдает за закатом / Instagram / @kosadcha