Успешная телеведущая Катя Осадчая после шумного празднования дня рождения отправилась на отдых в солнечную Турцию. Там звезда похвасталась роскошной фигурой в пляжных аутфитах. В частности, внимание сторонников привлекают ее длинные стройные ножки.

Звезда делится яркими кадрами из отпуска на личной странице в Инстаграме. Коллеги Кати решили подарить ей на день рождения путевку в Турцию, где знаменитость провела несколько замечательных дней на морском побережье.

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Более полутрамиллионная аудитория подписчиков Кати с нетерпением ждала новых фотографий с моря. Она показывала, как плавала, занималась сапсёрфингом и встречала невероятно красивые закаты. Конечно, не остались без внимания образы телеведущей.

В последнем посте Осадчая позировала на роскошной яхте на фоне невероятно красивого моря и гор. Для морской прогулки звезда выбрала яркое бикини с цветочным принтом. Она предстала перед камерой в белой футболке и трусиках от купальника. Look сделал акцент на роскошной стройной фигуре знаменитости и ее длинных стройных ногах. А также в таком наряде Катя засветила упругие ягодицы.

Волосы знаменитость собрала в хвост сзади и украсила прическу заколкой сбоку. Дополнила образ минималистичным цепочкой. На лицо ведущая не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Завершила эффектный образ солнцезащитными очками.



Катя Осадчая в Турции / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая в Турции / Instagram / @kosadcha