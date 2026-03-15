Що буде в моді навесні 2026: п'ять головних трендів сезону

З приходом весни хочеться оновити гардероб і додати до образів більше легкості, свіжості та стильних поєднань. Український дизайнер Андре Тан розповів, які речі будуть найактуальнішими цієї весни та на що варто звернути увагу, створюючи стильні луки.

На своїй сторінці в інстаграмі дизайнер опублікував відео, у якому назвав п'ять ключових трендів сезону.

Цієї весни у моді залишаються шкіряні куртки, однак класична косуха тимчасово поступається місцем іншим силуетам. У тренді – короткі шкіряні куртки або моделі, що нагадують бомбери. Подібні варіанти були популярними ще на початку 2000-х, зокрема їх носили Девід та Вікторія Бекхеми.

Ще одна трендова річ – напівпрозорий лонгслів. Його легко поєднувати з різними варіантами білизни. Наприклад, білий лонгслів добре виглядає з кольоровою білизною – це додає образу яскравого акценту.

Також, за словами Андре Тана, джинси з низькою посадкою знову набирають популярності. Вони були модними у 2000-х і тепер повертаються в колекції брендів та стрітстайл.

Замість кросівок у повсякденних образах можна обрати трендові лофери. Найактуальніші моделі цього сезону – з квадратним носком.

П'ятий тренд – акцентна сумка. Як писало видання Cosmopolitan, у сезоні весна-літо 2026 однією з головних альтернатив чорним сумкам стали моделі темно-зелених відтінків. Такий колір залишається універсальним, але водночас додає образу глибини та свіжості. Водночас City Magazine зазначило, що також в моді будуть сумки глибокого червоного кольору.

