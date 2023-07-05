Тренд latte makeup розриває тікток: як повторити ефектний бронзовий макіяж на літо

У сфері краси виник новий літній тренд – latte makeup (лате-макіяж). Це кавовий, бронзовий і теплий стиль у макіяжі, що точно треба спробувати до кінця цього літа.

Тікток розриває новий тренд у сфері краси – тепер це latte makeup. Він зібрав уже понад 9 мільйонів переглядів на платформі, повідомляє 24 Канал.

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Що таке latte makeup

"Засновниця" тренду latte makeup Рейчел Ріглер показала теплий, бронзовий, молочний та легкий макіяж, для якого вигадала особливу кавову назву. Її ролик зібрав 2 мільйони переглядів – і тепер цей стиль повторюють усі.

Latte makeup повинен бути монохромним та карамельним, а макіяж слід виконувати лиш у теплих відтінках.



Лате-макіяж / Фото з інстаграму TANIELLE JAI

Як повторити latte makeup

Замість тональної основи б'юті-гуру пропонують використовувати тональний тінт – це легка основа, яка вирівнює колір шкіри, але не виглядає важко на обличчі. Мінімальне покриття – основа лате-макіяжу. Недоліки можна приховати невеликою кількістю консилера.

Підкреслити вилиці, лоб та лінію підборіддя потрібно бронзером – можна наносити його навіть на щоки замість рум'ян. Це також головний пункт – відмовитися від рум'ян у цьому макіяжі.

Акцент варто зробити на очах – спершу можна використати кремові коричневі рум'яна на всю повіку, а потім закріпити їх звичайними тінями або пудровим бронзером. Щоб додати блиску, використовуйте золотисто-бронзові шимерні тіні від куточка ока до середини повіка. Нижню повіку та лінію вій підкресліть коричневим олівцем, лайнером чи тінями, темнішими за ті, що використовувати раніше. Завершуємо з очима невеликою кількістю туші на віях.

Переходимо до губ – тут нам потрібно тільки два продукти. Це медовий, жовто-коричневий олівець, яким потрібно підвести контур, а також блиск для глянцевого ефекту. Так у вас виходить бездоганний літній макіяж.

Latte makeup: приклади у відео