Тикток разрывает новый тренд в сфере красоты – теперь это latte makeup. Он собрал уже более 9 миллионов просмотров на платформе, пишет 24 Канал.
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Что такое latte makeup
"Основательница" тренда latte makeup Рэйчел Риглер показала теплый, бронзовый, молочный и легкий макияж, для которого придумала особое кофейное название. Ее ролик собрал 2 миллиона просмотров – и сейчас этот стиль повторяют все.
Latte makeup должен быть монохромным и карамельным, а макияж следует выполнять только в теплых оттенках.
Лате-макияж / Фото с инстаграма TANIELLE JAI
Как повторить latte makeup
Вместо тонального основания бьюти-гуру предлагают использовать тональный тинт – это легкое основание, которое выравнивает цвет кожи, но не выглядит тяжело на лице. Минимальное покрытие – основа лат-макияжа. Недостатки можно скрыть небольшим количеством консилера.
Подчеркнуть скулы, лоб и линию подбородка нужно бронзером – можно наносить его даже на щеки вместо румян. Это также главный пункт – отказаться от румян в этом макияже.
Акцент стоит сделать на глазах – сначала можно использовать кремовые коричневые румяна во все веки, а затем закрепить их обычными тенями или пудровым бронзером. Чтобы добавить блеск, используйте золотисто-бронзовые шимерные тени от уголка глаза к середине веки. Нижнее веко и линию ресниц подчеркните коричневым карандашом, лайнером или тенями темнее, чем использовать раньше. Завершаем с глазами небольшим количеством туши на ресницах.
Переходим к губам – здесь нам нужно только два продукта. Это медовый, желто-коричневый карандаш, которым нужно приподнять контур, а также блеск для глянцевого эффекта. Так у вас получается идеальный летний макияж.
Latte makeup: примеры в видео