Влітку багатьох дівчат, які наносять макіяж, турбують проблеми – тіні скочуються, тональний засіб змивається, а помада розтікається. Цьому можна зарадити – є кілька пунктів, що врятують.

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Праймер

Перед нанесенням макіяжу використовуйте праймер. Обирайте засіб на силіконовій основі, що зволожить шкіру та підготує її до косметики – так тональний, рум'яна й інші продукти не будуть "пливти" й розтікатися обличчям. Для жирної шкіри можна підібрати праймери з матуючим ефектом. Для стійкого та яскравого макіяжу очей використовуйте базу під тіні.

Водостійкий олівець для брів

Водостійкі продукти найкраще рятують, коли потрібен стійкий макіяж. Щоб підкреслити брови, злегка підкресліть форму та зафарбуйте пробіли. Густі брови допоможе закріпити мило або стійкий гель для брів.

Тональна основа без олії в складі

Тональний крем на олійній основі додатково зволожує шкіру, тоді як засоби на водній основі матують та є більш стійкими. Шукайте основи з позначкою oil free – вони найкраще підійдуть для жирної шкіри, а в спеку абсорбуватимуть себум і вологу.

Гелевий лайнер

Якщо ви любите малювати стрілки, влітку для цього підійде стійкий гелевий лайнер. Він простий у використанні та ефектно підведе очі. Щоб закріпити результат краще, можна скористатись тінями у тому самому відтінку.

Рум'яна в стиках

Рум'яна в стиках є більш пігментованими та краще триматимуться упродовж дня. Цього продукту не потрібно наносити багато, – так макіяж матиме й природний ефект. Рум'яна в стику часто універсальні – їх можна нанести не тільки на щоки, але й на повіки та губи.

Фіксатор макіяжу

Фіксатори макіяжу зазвичай – це спреї, які потрібно розпилити після завершення всіх етапів макіяжу. Для додаткового ефекту деякі б'юті експерти радять наносити фіксатор і в процесі макіяжу, наприклад, після нанесення основи й консилера.