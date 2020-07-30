Українська співачка не перестає дивувати громадськість своїми чарівними фото. Цього разу вона продемонструвала відвертий і водночас дуже жіночний образ, який розбурхав мережу.

Нова фотографія з'явилась на фан-сторінці Тіни Кароль і одразу ж викликала захоплення у шанувальників, повідомляє ТСН. На фотокартці артистка постала у чорній мінісукні з оксамиту мінідовжини. Головними акцентами стали рукави-ліхтарики, пікантний розріз з бантами у зоні декольте та колготи в сіточку, якими зірка доповнила образ.

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На світлині не можна не відмітити стрункі ноги і талію артистки, а зачіска та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах зробили Тіну на декілька років молодшою.



Сексуальна Тіна Кароль / Фото з соцмереж

Додамо, що минулими вихідними зірка вразила публіку новим розкішним виходом в столичному метро! Зірка одягнула сяючу максісукню від дизайнера David Koma для зйомок нової реклами. Раніше у схожому образі на червоній доріжці з'являлась британська модель Кара Делевінь, але вітчизняна зірка точно змогла виграти цей модний "бій".