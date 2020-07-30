Украинская певица не перестает удивлять общественность своими волшебными фото. На этот раз она продемонстрировала откровенный и одновременно очень женственный образ, который взбудоражил сеть.

Новая фотография появилась на фан-страничке Тины Кароль и сразу же вызвала восторг у поклонников, сообщает ТСН. На фото артистка предстала в черном мини-платье из бархата. Главными акцентами стали рукава-фонарики, пикантный разрез с бантами в зоне декольте и колготки в сеточку, которыми звезда дополнила образ.

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На фото нельзя не заметить стройные ноги и талию артистки, а прическа и яркий макияж с акцентом на красных губах сделали Тину на несколько лет моложе.



Сексуальная Тина Кароль / Фото из соцсетей

Добавим, что в прошлые выходные звезда поразила публику новым роскошным выходом в столичном метро! Звезда надела сияющее макси-платье от дизайнера David Koma для съемок новой рекламы. Ранее в похожем образе на красной дорожке появлялась британская модель Кара Делевинь, но отечественная звезда точно смогла выиграть этот модный "бой".