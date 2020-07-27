Одна из самых успешных певиц украинского шоу-биза Тина Кароль празднует 15-летие музыкальной карьеры. По случаю юбилея она записала чувственное видео для поклонников, на котором прогуливалась по Почтовой площади со стулом в руках.

На личной странице в инстаграме Тина Кароль опубликовала видео, которое посвятила своим поклонникам – официальному фан-клубу Fantina, который считается одним из лучших в Украине. Новый год своей успешной карьеры звезда решила начать с обращения к преданной аудитории.

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Видео певица записала в столице на рассвете. Съемки проходили вблизи Днепра и на Почтовой площади. В кадре Тина Кароль появилась со стулом в руках, который долгое время был неизменным атрибутом ее концертных шоу. Под плеск воды и шум утреннего Киева она поблагодарила всех поклонников за любовь и поздравила с 15 днем ​​рождения.

"За эти годы мы прожили не одну жизнь: с победами и потерями, с надеждой и верой друг в друга и главное – с наивной любовью. Вы влюблялись под мои песни и даже называли своих детей именем Тина, набивали тату с текстами песен и ездили по всем городам концертных туров... Такая безусловная любовь случается не с каждым. Все эти 15 лет я пела о своей судьбе, а так получилось, что пела о каждом из вас", – призналась Тина Кароль.

Образ Тины Кароль

По улицам Киева звезда гуляла в белом платье длины миди, которое дополнила черным корсетом. Из-за утренней прохлады она накинула и долгое бледно-розовое пальто. Стильным аксессуаром стал черный платок с изображением желтых птиц. Если вблизи Днепра Тина Кароль позировала босиком, то по улицам столицы дефилировала в черных босоножках на каблуках с цепочками.

Напомним, что именно 15 лет назад Тина Кароль отправилась на "Новую волну" в город Юрмала. На международном конкурсе она завоевала второе место и впоследствии сняла дебютный клип на песню "Выше облаков". Именно эта победа стала началом ее безумно успешной карьеры на большой сцене.