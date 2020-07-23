Народная артистка Украины Тина Кароль посетила праздничную вечеринку по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". Она редко появляется на публике вместе с сыном Вениамином, однако на этот раз сделала исключение. Исполнительница даже поделилась совместными фото.

Большой концерт по случаю дня рождения "Светской жизни" состоялся 16 июля в Ботаническом саду имени Гришко. Тина Кароль не только выступила на празднике, но и прекрасно провела время в компании сына и коллег. Яркие фотографии опубликовали на ее фан-странице в инстаграме.

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11-летний Вениамин учится в Великобритании. Из-за пандемии коронавируса в мире он перешел на дистанционное обучение. До начала карантина звездная мамочка успела забрать сына на родину. Они вместе долгое время находились в самоизоляции и радовались, что наконец могут побыть вдвоем. А теперь осуществили совместный публичный выход.

Образ Тины Кароль

Артистка изображена на фотографиях в черном штанном костюме с минималистичным принтом и белой блузке. Волосы она уложила в фирменную прическу, а на лице сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах. Исполнительница в очередной раз продемонстрировала безупречный образ, которым очаровала поклонников. Она сумела показать женственность и превосходный вкус в одежде.

На кадрах Кароль и ее потомок искренне улыбаются. На одном из снимков Тина и Вениамин прижимаются друг к другу лбами. Видно, что между мамой и сыном есть особая связь, который ничто не сможет разрушить.



Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram / @tinakarol_fantina



Тина Кароль с сыном на вечеринке "Светской жизни" / Instagram / @tinakarol_fantina